Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta ev sahibi ekibinin attığı 2 golde kural hatasının olduğu iddiasıyla Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu'na başvuru yaptı.

Sarı lacivertli kulübün başvurusu için toplanacak olan MHK, pozisyonlarla ilgili görüşünü belirtecek.

Kurul dosyayı, görüşü ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderecek. Ardından da Türkiye Futbol Federasyonu, itiraz başvurusu hakkında değerlendirmede bulunacak.

Federasyonun, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan da görüş alma seçeneği var. Fenerbahçe'nin, beklediği gibi bir karar çıkmaması halinde, Tahkim Kurulu'na itiraz etme hakkı da bulunuyor.

Kaynak: TRT Spor