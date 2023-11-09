Fenerbahçe Ludogorets Razgrad deplasmanında

Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Ondrej Berka yönetiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

İLK 11'LER

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Piotrowski, Gonçalves, Naressi, Vidal, Tekpetey, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Tadic, Zajc, Kent, Batshuayi

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvorník, Matej Vlcek