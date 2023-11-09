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Spor
TRT HABER/AA 09.11.2023 22:30

Fenerbahçe Ludogorets Razgrad deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Fenerbahçe Ludogorets Razgrad deplasmanında

Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Ondrej Berka yönetiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

İLK 11'LER

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Piotrowski, Gonçalves, Naressi, Vidal, Tekpetey, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Tadic, Zajc, Kent, Batshuayi

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvorník, Matej Vlcek

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