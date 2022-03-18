Fenerbahçe, lig ikinciliği yolunda kritik bir maça çıkacak. Son 5 karşılaşmayı namağlup geçen sarı lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor karşısında 3 puan kazanıp rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye indirmek istiyor.

Fenerbahçe, Konyaspor mücadelesinden galibiyetle ayrıldığı taktirde, zorlu bir fikstür olan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor karşılaşmalarını toplamda 7 puanla kapatmış olacak.

Sarı lacivertliler, sezonun ilk yarısında Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde bu üç rakibi karşısında sahadan puansız ayrılmıştı.

Bu arada Konyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, ligin üst sıralarındaki takımlara karşı olan kazanamama istatistiğini de tersine çevirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen sarı lacivertliler, ilk 10 içindeki 9 takımdan sadece 3'ü karşısında galibiyet elde edebildi.

Sarı lacivertliler ayrıca Konyaspor karşısında galip geldiği taktirde, geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor ve Adana Demirspor gibi ikincilik adayı takımlar karşısında da avantaj sağlamış olacak.

Son 5 maçta 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Konya ekibi karşısında yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor. 50 puana sahip olan Fenerbahçe, 55 puanlı Konyaspor'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.