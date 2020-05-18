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Fenerbahçe koronavirüs testinden geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve personele koronavirüs testi uygulandığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde Kovid-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe koronavirüs testiSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:52
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