Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Karagümrük'ü ağırlayacak
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe yarın VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.
Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak
Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Etiketler: Fenerbahçe Fatih Karagümrük Süper Lig
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