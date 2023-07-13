Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon yapılanması sürüyor

Sarı-lacivertli kulüp yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 13 oyuncuyla sözleşme yenilendi.

"Fatma Kara Şahinbaş, Cansu Gürel, İlayda Cansu Kara, Busem Şeker, Göknur Güleryüz, Zeynep Akdeniz, Yaşam Göksu, Zeynep Kerimoğlu, Ecem Cumert, Meryem Cennet Çal, Zote Nina Kpaho, Alice Kusi ve Zenatha Coleman, 2023-2024 sezonunda da sarı lacivertli formamızı giyeceklerdir. Bu anlaşmaların kulübümüze ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte başarılarla dolu sezon yaşamayı temenni ediyoruz."

12 oyuncu da takımdan ayrıldı.

"Geçen sezon takımımızda görev alan Setenay Sırım, Zeynep Ülkü Kahya, Emine Yaren Çolak, Narin Yakut, Nazlıcan Parlak, Kennya Kinda Esther Cordner, Genevieve Ngo Mbeleck, Faustina Adjei Kyeremeh, Sevinç Çorlu, Altun Sancar, Ezgi Çağlar ve Fatou Dembele ile yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."