Çaykur Rizespor kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonu boyunca Çaykur Didi Stadı'nda geçerli olacak kombinelerini öncelikli satışı, 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Yenileme süreci 23 Temmuz Pazar günü tamamlanacak kombineler, 24 Temmuz Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.
Öncelikli satışında yüzde 10 indirim uygulanacak kombinelerin fiyatları şöyle:
Protokol 17.500 Lira, VIP A/B 6000 Lira
Maraton 2000 Lira, Kapalı Dağ 1500 Lira
Kapalı Deniz 1500 Lira, Kale Arkası 800 Lira
Çaykur Rizespor’umuzun 2023–2024 Futbol Sezon‘unda Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine yenileme dönemi 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 11:00’de başlıyor.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 12, 2023
2023–2024 Futbol Sezonu kombine satışı sürecinde, Rize Şehir Merkezi… pic.twitter.com/upMmeRdM8P