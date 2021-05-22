Fenerbahçe’nin transferdeki en önemli hedefi santrfor bölgesini güçlendirmek.

Samatta, Thiam ve Cisse’den beklediği verimi alamayan sarı lacivertliler farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Gündemdeki isimlerden biri de Vedat Muriç. 17,5 milyon euroya Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Çizme'de bekleneni veremedi.

Oyuncunun tekrar piyasa değerini artırmasını isteyen İtalyan ekibi seçenekleri değerlendiriyor. En olası durum kiralama opsiyonu.

Sarı lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 7 asistlik bir performans gösteren başarılı santrfor da, eski havasını tekrar yakalamak istiyor.

Ancak Muriç'i kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen başka takımlar da var.

Vedat, başta Fenerbahçe olmak üzere birkaç kulüple daha görüşecek ve kararınu bundan sonra netleştirecek.