Fenerbahçe Gaziantep FK'yı tek golle geçti

Kalyon Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında etkili ataklarla gelsede öne geçmeyi başaramadı. 50. dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Boşnak futbolcu Edin Dzeko, bu vuruşu da gole çeviremedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe’nin galibiyet golünü 81. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini zorlanarakta olsa geçmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 20 haftada 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken puanını 53’e yükseltti. Gaziantep FK engelini aşarak ligdeki liderliğini sürdürdü.

Çıkış arayan Gaziantep ekibi ise ligde oynadığı 20 karşılaşmada 11. mağlubiyetini alarak 21 puanla 15. sırada kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İrfan Can Kahveci, 11. golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

[Fotoğraf: AA]

Yeni transfer Leonardo Bonucci

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında 38. dakikada Serdar Aziz’in yerine oyuna dahil oldu.

36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ilk maçında etkili bir performans sergiledi.



[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta savunma arkasına atılan topla buluşan M’Bakata’nın şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada kullanılan korner sonrası savunmadan seken topa ceza yayı üzerinden İsmail’in şutunda meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.

14. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred’in uzak köşeye vuruşunda kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Tadic’in içeriye çevirdiği topu kale önünde alan Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

33. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada sağ kanada atılan uzun pasla son çizgiye inen Cengiz'in içeri çevirdiği topu kale önünde Dzeko ıskaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada ceza sahası içi sağında Arda'nın müdahalesi sonrası Fred'in yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dzeko'nun şutu sağ direkten oyun alanına geri döndü.

59. dakikada rakip yarı sahada ceza sahası önüne kadar ilerleyen Maxim'in uzaktan sert şutunu kaleci Livakovic güçlükle çeldi.

74. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Maxim içeri çevirdi, son anda araya giren Bonucci topu uzaklaştırdı.

GOL - 81. dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasına ceza sahası içinde İrfan Can'ın kafa vuruşu yakın direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-1

[Fotoğraf: AA]

87. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

88. dakikada yapılan orta sonrası Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Nita çıkardı.

90+8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Dragus'un seken topa vole vuruşunu kaleci Livakovic son anda kornere çeldi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Nicolas N’koulou, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Salem M’Bakata, Furkan Soyalp (Marko Jevtovic dk. 77), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Riascos dk. 69), Alexandru Maxim (Oğulcan Çağlayan dk. 89), Denis Dragus



Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz (Leonardo Bonucci dk. 38), Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Michy Batsuhayi dk. 63), Fred, Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 63), Sebastian Szymanski, Dusan Tadic (Joshua King dk. 78), Edin Dzeko



Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 81) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Lazar Markovic, Riascos (Gaziantep FK), Batshuayi, İrfan Can (Fenerbahçe)

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Sönmez, Samet Çiçek