Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

Ligde son olarak 15. hafta evinde Trazonspor'a 3-1 yenilen 21 puandaki Gaziantep FK ise devam eden haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi, son oynadığı 7 karşılaşmadan ise sadece bir galibiyet aldı.

İç sahada sadece üç galibiyet aldı

Süper Lig'in önceki sezonlarında iç sahada rakiplerine geçit vermeyen Gaziantep FK, bu sezon taraftarı önünde sadece 3 maçtan galip ayrıldı.

Ligin 6. haftasında İstanbulspor'u 2-0, 9. haftada Bitexen Antalyaspor'u 1-0 ve 11. haftada ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, galip geldiği maçlarda kalesinde gol görmemesi dikkati çekti.

Gaziantep'in gol umudu Dragus olacak

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, ligde 7 gol sayısına ulaştı.

Takımın en skorer oyuncusu olan ve bir de asisti bulunan Dragus, teknik direktör Sumudica'nın gol yollarında en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Gaziantep FK, Dragus'un gol attığı 6 farklı karşılaşmadan sadece Trabzonspor'a karşı yenildi.

İki oyuncu yok, dört oyuncu sarı kart sınırında

Gaziantep FK'de Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Bikel ve Gradel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 21. haftasında deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Bonucci heyecanı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK karşısında kadroda yer alabilecek.

Lisansı çıkartılan 36 yaşındaki stoper, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

5 eksik

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Miguel Crespo'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, zorlu mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de kadroda yer alamayacak.

Öte yandan Panathinaikos ile transfer görüşmelerinde bulunan Samet Akaydın ile Ryan Kent'in de kadroda olması beklenmiyor.

Oosterwolde sarı kart sınırında

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak Alexander Djiku ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Jayden Oosterwolde de kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı genç oyuncu, kart görmesi durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Dragus

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Ooterwolde (Bonucci), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, ,İrfan Can, Tadic, Dzeko

Stat: Kalyon Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Sönmez, Samet Çiçek