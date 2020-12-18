Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin son 10 haftasında yenilmeyen, sahasında ise 12 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, karşılaşmasında kendisini en son yenen Fenerbahçe'den puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor.

Yakaladığı serileri kaybetmek istemeyen kırmızı-siyahlı ekipte, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Kana Bıyık teknik heyetin görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Savunmacı Junior Morais'in ise sakatlığının sürdüğü ve büyük olasılıkla Fenerbahçe karşılaşmasına yetişmeyecek.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Marius Sumudica da takımının başında yer alacak.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, Gaziantep FK karşısında galip gelerek toparlanmak istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Ozan ve Pelkas sınırda

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Kalede Oytun şans bulacak

Fenerbahçe'de, Gaziantep FK deplasmanında 3. kaleci Oytun Özdoğan'ın görev alması bekleniyor.

Hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve sakatlığını atlatmasına rağmen henüz tam olarak hazır olmayan Harun Tekin'in yokluğunda, Altay Bayındır'ın da kupada kırmızı kart görmesi nedeniyle Oytun, ligde oynama fırsatı yakalayacak.