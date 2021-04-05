Süper Lig'İn 32. haftasında Fenerbahçe evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesinin çıkmadığı maçta Fenerbahçe ikinci yarının 64. dakikasında Samatta'nın attığı gol ile 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Mücadelenin 84. dakikasında İrfan Can'ın vuruşunda Atilla'dan seken top ağlara gitti ancak gol ofsaty gerekçesiyle sayılmadı.

Bu sonuçla ligde puanını 62'ye yükselterek ligde ikinci sıraya yükselerek lider Beşiktaş ile puan farkını ikiye düşürdü. Kümede kalma yolunda mücadele veren Denizlispor ise 25 puanda kalarak ligin son sırasında kaldı.

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Sinan, Samatta

Yukatel Denizlispor'un 11'i: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olarak ilk maçı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Emre Belözoğlu, 2019-2020 sezonu sonunda uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlık görevini üstlendiği Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli takımın sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

İlk yarının önemli anları

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

18. dakikada Yukatel Denizlispor gole yaklaştı. Sagal'ın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sacko'nun ceza sahası içi sağ çaprazında uygun durumda yaptığı vuruşta son anda topun önüne geçen Szalai, kritik bir müdahalede bulundu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası içi sol çaprazından çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Fenerbahçe'nin topa daha fazla sahip olmasına rağmen fazla pozisyon üretemediği, Denizlispor'un da ani ataklarla gol bulmaya çalıştığı ilk yarıda iki takım da skor tabelasını değiştiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.