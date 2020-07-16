Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yıllarında kulübümüze başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüze başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz’ı vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/8DkLJLWAdr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 16, 2020