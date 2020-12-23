Ülker Stadı'nda oynadığı İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i yenerek kötü serisine son verdi.

Medipol Başakşehir'de Rafael ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Ligde iki maç sonra kazanan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

Ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıkan son şampiyon Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı

Turuncu-lacivertli ekipte Brezilyalı oyuncu Rafael ve İrfan Can Kahveci, kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 69. dakikasında hakem Bahattin Şimşek'in faul kararına itiraz eden ve topa vuran Rafael, sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Brezilyalı futbolcu, önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci de 73. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu dakikada Thiam ile Skrtel'in girdiği ikili mücadelenin ardından müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek'e itiraz eden İrfan Can, önce sarı kart gördü. Maçın hakemi Şimşek, itirazını sürdüren bu oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Okan Buruk'a da kırmızı kart

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

Buruk, Rafael'in gördüğü kırmızı kartın ardından dördüncü hakeme itirazlarda bulundu.

İtirazlarını sürdüren Burak, 71. dakikada üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Nazım Sangare ve Tisserand, Fenerbahçe'deki ilk gollerini attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı oyunculardan Nazım Sangare ve Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Medipol Başakşehir'e attı.

Karşılaşmada skoru 1-1'e getiren golü atan Nazım, bu mücadele öncesinde sarı-lacivertli forma ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkmıştı.

Takımının 2. golünü atan Tisserand, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 12. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mahmut Tekdemir bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı

Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ilk golünü Fenerbahçe karşılaşmasında attı.

Ligde bu sezon 10. maçına çıkan Mahmut, Fenerbahçe karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atmayı başardı.

Medipol Başakşehir'de kırmızı kart beklentisi

Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, mücadelenin 12. dakikasında Luiz Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul sonrasında kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek, Luiz Gustavo'ya sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.

Caner Erkin sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart gören Caner Erkin, bu sezon ligde 3. kez sarı kartla cezalandırıldı ve kart ceza sınırına geldi.

Deneyimli futbolcu, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.