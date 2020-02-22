Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe derbiye hazır
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında derbide Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Etiketler: süper lig Fenerbahçe derbi Galatasaray kadıköySon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 21:04
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