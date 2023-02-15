Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülker Stadı'nı gezen 15 yaşındaki taraftarımız, kendisine bu imkanı sunan kulübümüze teşekkür etti ve hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Yaralarımızı birlikte saracağız."