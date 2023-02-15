Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe depremzede Mehmet Akif Ağaç'ı statta ağırladı
Fenerbahçe Kulübü, enkazdan kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç'ı, Ülker Stadı'nda konuk etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülker Stadı'nı gezen 15 yaşındaki taraftarımız, kendisine bu imkanı sunan kulübümüze teşekkür etti ve hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Yaralarımızı birlikte saracağız."
Etiketler: Fenerbahçe
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