Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor maçı için çağrı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel ile oynayacağı maç öncesi taraftarları hatıra bilet almaya davet etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Trabzonspor-Basel maçıyla ilgili taraftarlara seslenerek, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte’yiz diyorum!" dedi.
Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte’yiz diyorum!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 15, 2023
Hatıra bileti almak için: https://t.co/obcYenSJy8 pic.twitter.com/5nj97lV9Ho
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