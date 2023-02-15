Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Lazar Markovic'i açıkladı
Trabzonspor, Lazar Markovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Markovic, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandı.
"Profesyonel futbolcu Lazar Markovic’in, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Lazar Markovic ile 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonu için 260.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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