Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'ya İtalyan forvet
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan forvet Achille Polonara'yı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son iki sezonu İspanya'nın Baskonia takımında geçiren Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce Teramo, Varese, Reggio Emilia ve Sassari'de de oynayan 29 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
Achille Polonara Fenerbahçe Beko'da!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 29, 2021
https://t.co/kq4tLuIhNx pic.twitter.com/OSxTovZzOl
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Haberler
- 14:44
- 14:46
- 14:43
- 14:41
- 14:36
Sıradaki Haber
Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz