Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çakır görev aldığı Hırvatistan-İspanya karşılaşmasıyla tarihe geçti.

Cüneyt Çakır EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020'de toplam 9 maçta görev aldı. FIFA kokartlı Türk hakem, 56'sı A Milli takımlar düzeyinde olmak üzere 200'e yakın uluslararası müsabakayı yönetti.

Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'de İspanya ile İtalya arasında oynanan finalde, EURO 2020'de ise grup aşamasındaki İngiltere-İskoçya maçında dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Cüneyt Çakır'ın Avrupa şampiyonalarında yönettiği maçlar şöyle:

EURO 2020:

Macaristan-Portekiz (Grup)

Ukrayna-Avusturya (Grup)

Hırvatistan-İspanya (Son 16)

EURO 2016:

Portekiz-İzlanda (Grup)

Belçika-İrlanda (Grup)

İtalya-İspanya (Son 16)

EURO 2012:

Ukrayna-İsveç (Grup)

İtalya-İrlanda (Grup)

Portekiz-İspanya (Yarı final)