Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçın ardından yapılan testlerde bir kişinin sonucu pozitif çıktı.

"Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."