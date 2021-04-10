Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da koronavirüs vakası
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçın ardından yapılan testlerde bir kişinin sonucu pozitif çıktı.
"Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve personelimizin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Covid-19 testlerinde ise tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif olan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 10, 2021
https://t.co/I0Frw0ErOD pic.twitter.com/U70l7k6uv9
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
Son Haberler
- 21:55
- 21:40
- 21:12
- 21:09
- 21:35
Sıradaki Haber
Galatasaray'ın galibiyet hasreti üç maça çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz