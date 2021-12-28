Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.