Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe Beko'da 3 pozitif vaka
Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ve bir teknik heyet çalışanı olmak üzere 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır." denildi.
Test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2021
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/xfYckEpL5r
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Koronavirüs
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