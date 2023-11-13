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Spor
AA 13.11.2023 09:55

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin sekizinci hafta mücadelesinde 14 Kasım Salı günü Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız deplasmanında

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Real Madrid ve Barcelona'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta da Sırbistan deplasmanına giden Fenerbahçe Beko, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 85-84 mağlup olmuştu.

Geride kalan 7 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Kızılyıldız, 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon iç sahada ASVEL ve Bayern Münih'i mağlup eden Sırbistan temsilcisi; Zalgiris, Monaco, Virtus Segafredo Bologna, Partizan ve Barcelona maçlarından yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, geçen sezon bu deplasmanda uzatmalara giden müsabakayı 91-89 kaybetmişti.

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