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Spor
AA 13.11.2023 06:49

Premier Lig'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Chelsea ile Manchester City 4-4 berabere kaldı.

Premier Lig'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı
[Fotograf: Reuters]

Stamford Bridge Stadı'nda yapılan haftanın kapanış maçında Chelsea, lider Manchester City'yi konuk etti.

Müsabakada Manchester City, Erling Haaland'ın 25. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 29. dakikada Thiago Silva ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle karşılık veren Chelsea, 2-1 üstünlük kurdu. Konuk takım, maçın 45+1. dakikasında Manuel Akanji ile bir kez daha ağları sarstı ve devre arasına 2-2 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Manchester temsilcisi oldu. Haaland'in 47. dakikada attığı golle bir kez daha öne geçen Manchester City, Nicolas Jackson'un 67. dakikadaki golüne engel olamayınca skora bir kez daha denge geldi: 3-3.

Müsabakanın 86. dakikasında Rodri ile 4. golü bulan Manchester City, son dakikalara 4-3 üstün girdi. Ancak pes etmeyen Chelsea, 90+5. dakikada Cole Palmer'ın penaltıdan kaydettiği golle maçı 4-4'e getirdi.

Karşılaşmada 2 gol atan Norveçli santrfor Erling Haaland, maçın adamı seçildi. Genç futbolcu, ligdeki 12. maçında 13 gole ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, puanını 28'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Chelsea ise 16 puanla 10. sırada yer buldu.

Öte yandan zirvenin en yakın takipçisi Liverpool, sahasında Brentford'u Muhammed Salah (2) ve Diogo Jota'nın golleriyle 3-0 yenerek Manchester City ile puan farkını 1'e indirdi.

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