Bakan Bak Şahinbey Belediyespor'u tebrik etti

Şahinbey Belediyespor'u tebrik eden Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Polonya’nın Wisla Krakow ekibini finalde mağlup ederek kupayı kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak ülkemize ikinci kez bu gururu yaşatan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazanılan bu kupa, inanıyorum ki hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın daha nice başarılarına öncülük edecektir."