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Spor
AA 12.11.2023 23:32

Bakan Bak Şahinbey Belediyespor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, finalde Wisla Krakow'u 3-2 yenerek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Şahinbey Belediyespor'u yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak Şahinbey Belediyespor'u tebrik etti
[Fotograf: AA]

Şahinbey Belediyespor'u tebrik eden Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde, Polonya’nın Wisla Krakow ekibini finalde mağlup ederek kupayı kazanan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü kutluyorum. Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak ülkemize ikinci kez bu gururu yaşatan Şahinbey Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kazanılan bu kupa, inanıyorum ki hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın daha nice başarılarına öncülük edecektir."

Şahinbey Belediyespor Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu oldu
Şahinbey Belediyespor Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu oldu

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