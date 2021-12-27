Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçına koronavirüs engeli
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol müsabakası, konuk takımdaki koronavirüs vakaları gerekçesiyle ertelendi.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dilendi.
"2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."
2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 27, 2021
Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/uGh0WhEdrz
Etiketler: Basketbol Koronavirüs Fenerbahçe
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