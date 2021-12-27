Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dilendi.

"2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."