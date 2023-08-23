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Spor
AA 23.08.2023 11:12

Fenerbahçe Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 259. mücadelesine çıkacak.

Fenerbahçe Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak
[Fotograf: AA]

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 7. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası  33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 6 4 0 2 19 7
TOPLAM 258  99  55  104  341  368 
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