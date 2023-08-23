Fenerbahçe Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 258 müsabakada 99 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 341 kez havalandırırken, kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 7. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 7. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 19 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: