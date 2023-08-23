Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Genk'e konuk olacak

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Adana Demirspor kafilesi Genk'e hareket etti

Rakibiyle KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de karşılaşacak Adana ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Belçika'nın Liege Havalimanı'na hareket etti.

Liege'den kara yoluyla Genk'e geçecek kafilede kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Kafilede morallerin yüksek olduğu görüldü.

Adana Demirspor, maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Patrick Kluivert ve bir oyuncusu, basın toplantısına katılacak.

Müsabakanın rövanşı, 31 Ağustos'ta Yeni Adana Stadı'nda oynayacak.