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Spor
AA 23.08.2023 10:11

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'le karşılaşacak

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Yeni transferlerin ilk Avrupa heyecanı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Grafik: AA[Grafik: AA]

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