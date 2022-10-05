Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe AEK Larnaca maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında 6 Ekim Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Wilian Arao, tedbir amaçlı katılmadı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sarı-lacivertliler, yarın saat 22.00'de AEK Larnaca'yı konuk edecek.
Etiketler: Avrupa Kupaları Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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