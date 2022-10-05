Sanchez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, İspanya ve Portekiz'in Ukrayna ile 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"En üst düzey etkinliklere ev sahipliği yapma yeteneğimizi zaten kanıtladık. İspanya ve Portekiz, Ukrayna ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırdır. Barış için bir spor turnuvası. Sporun en iyisi ve Avrupa değerlerinin en iyisi."

Portekiz Başbakanı Costa da mesajında benzer ifadeler kullandı.

"Birinci sınıf turnuvalar düzenleme kapasitesine sahip olduğumuzu zaten gösterdik. Portekiz ve İspanya, Ukrayna ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır. Barış için sporun en iyisini ve Avrupa'nın en iyi değerlerini göstermek için bir spor turnuvası organize etmek istiyoruz."

İspanya ve Portekiz futbol federasyonları da Ukrayna'nın ortak adaylığa dahil edilmesine destek veren açıklamalar yaptı.

2030 Dünya Kupası'nı organize etmek için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay'ın da ortak adaylığı bulunurken turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkenin 2024'te duyurulması bekleniyor.