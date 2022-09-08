Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Dinamo Kiev ile karşılaştı. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı. Kadıköy'deki mücadeleyi kazanan Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Gustavo Henrique ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi filelerle buluşturdu.

Dinamo Kiev'in tek golünü, 63. dakikada Viktor Tsygankov attı.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı aldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Rennes deplasmanda AEK Larnaca'tı 2-1 yendi.

Kupa 2'de 129. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 129. maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 128 müsabakada 55 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 177 gol gönderirken, kalesinde 162 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 74 maça çıktı. Bu müsabakalarda 37 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 105 gol atarken, 71 gol yedi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

25. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla sağda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert ortasında, savunmada Burda meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.

Aynı dakikada Rossi'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karambolde Szalai'nin vuruşunda, top kaleciden sekti. Pozisyonun devamında Pedro'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı.

34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alioski'nin yerden köşeye sert şutunda, kaleci topu kornere çeldi.

GOL - 35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda, top filelere gitti. 1-0.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 64. dakikada Dinamo Kiev beraberlik golünü buldu. Soldan Buyalskiy'nin ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-1.

72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında sağ taraftan Shepeliev'in ortasına ön direkte Buyalskiy'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

90. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasına altı pasın sağında iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top üst ağlarda kaldı.

GOL - 90+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan uzun taç atışında penaltı noktası civarında Gustavo Henrique'den arkaya seken topu altıpasın solunda Batshuayi ağlara gönderdi. 2-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Ülker

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk. 68 Batshuayi).

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak (Dk. 59 Vivcharenko), Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko (Dk. 67 Shepeliev), Kabaiev, Garmash (Dk. 88 Kravchenko), Buyalskiy.

Goller: Dk. 35 Gustavo Henrique, Dk. 90+2 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 64 Tsygankov (Dinamo Kiev)

Sarı kartlar: Dk. 11 Garmash, Dk. 78 Syrota, Dk. 87 Bushchan (Dinamo Kiev), Dk. 50 King, Dk. 68 Rossi, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Alioski, Dk. 90+6 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Jorge Jesus: Yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev'in ilk yarıda çok fazla taktik faul yaparak kendilerini durdurmayı amaçladığını belirtti.

Jesus, rakip kalecinin 25. dakikada zaman geçirmeye başladığını vurguladı.

"Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istediği şey, taktik faullerle bizi durdurmaktı. 10. dakikada 8 faul yapmışlardı. 25. dakikada kalecileri vakit geçirmeye başladı. Futbolda böyle olmaması lazım. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların böyle yapmaması gerekiyor. Takımım sonuna kadar savaştı ve kazandı."

Lucescu'ya saygı duyduğunu aktaran Jesus, deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin faullü oynadığı yönündeki açıklamasına yanıtı verdi.

"Lucescu, teknik direktör olarak kalitesini göstermiş bir isim. Ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim; maçın istatistiklerine bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kere sahaya girdi. Dinamo Kiev sürekli Fenerbahçe oyuncularını faulle durdurmaya çalıştı. Kalecileri sürekli yerdeydi. O maçı nasıl görüyor bilmiyorum ama fikrine saygı duyuyorum. İstatistiklere bakınca yanıldığını görecektir."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

68 yaşındaki çalıştırıcı, duran toplara çok fazla çalıştıklarını aktardı.

"Futbolda 5 an vardır, bunlardan biri duran toplar ve biz bunlara çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki Attila Szalai ile Gustavo Henrique uzun boylu ve duran toplarda onlara problem yaşatabilirdi. Bunu çalışmıştık ve sahada uyguladık. Gustavo bugün ofansif duran toplarda bizim için belirleyici oldu."

Portekizli teknik, hakemin de Dinamo Kiev'in sert oyununa izin verdiğini dile getirdi.

"Lucescu ile maç sonunda konuşmadım. Kendisini göremedim bile ama görseydim de konuşmazdım zaman geçirme konusunu. Lucescu'yu anlayabiliyorum. Fenerbahçe'yi ofansif olarak durdurmak için agresif oynamaları gerekiyordu. Stratejileri buydu. Hakem de buna izin verdi. Benim bu konuyla ilgili yapabileceğim yorum yok. Ben kendisinin düşüncesinin tersini düşünüyorum. Kiev 20 küsür faul yaptı, bizim de buna adapte olmamız gerekiyordu. Biz de aynı böyle yaptık. İlk kalemize gelen şut gol oldu. Bu da gösteriyordu ki maç boyunca Dinamo Kiev savunma yaptı. Top yüzdemize bakarsanız da bunu görebilirsiniz. Bu normal çünkü biz onları bunu yapmaya ittik. Şimdi yapmamız gereken şey Rennes maçını düşünmek."

"Grubun favorisi biz değiliz"

Jorge Jesus, grubun favorisinin Fenerbahçe olmadığını söyledi. Jesus, Fenerbahçe'nin Avrupa'da son dönemde başarılı olamadığını vurguladı.

"Şampiyonlar Ligi elemlerinde onlara karşı oynadığımız maçlarda kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorduk ama olanları biliyorsunuz. Bir cevap vermek istedik ve verdik. Onlar kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Grubun favorisi Dinamo Kiev ve Rennes. Fenerbahçe, Avrupa'daki güçlü imajını son yıllarda kaybetti. İlk amacımız bunu toparlamak. Bu gruptan çıkmak için şansımız var."

Jesus, maç sonunda rakip kaleciye tepki gösterdiğini anlattı.

"Kendisine sözlerle değil ama el işaretleriyle 'İstediğin kadar yerde yatabilirsin, istersen 1 saat yat, artık önemi yok.' demek istedim. Rakibi durdurmak için savunma var. Bu tarz hareketler yapmanıza gerek yok. Artık üst seviye turnuvalarda bu tarz hareketler kullanılmıyor. Ancak ikinci ve üçüncü seviye turnuvalarda bunları görebilirsiniz. Kendisi harika bir kaleci. Ne kendisinin ne Dinamo Kiev'in bu hareketleri yapmasına gerek yok. Oyuna ve seyirciye saygı duyması gerekiyor."

Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, 2 tane oyuncunun maç içinde sakatlandığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Lucescu, Fenerbahçe'nin çok sert oynadığını vurguladı.

"Maç içinde 2 tane oyuncum sakatlandı. Kalecim hastanede, o da sakatlandı. Forvetimi defansa çekmek zorunda kaldım. O yüzden çok zor koşullarda oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz ama Avrupa seviyesinde böyle oynamamaları lazım. Çok fazla faul yapıldı. Oyuncular biraz simülasyon yaptılar. Çok da agresif bir maçtı."

Lucescu, toplantıda soru almadı ve tepki göstererek basın toplantısından ayrıldı.