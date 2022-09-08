Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2015 ve 2016'da üst üste dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit, 6. kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak." ifadesine yer verildi.

2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 12-18 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.