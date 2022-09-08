Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eczacıbaşı Dynavit Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2015 ve 2016'da üst üste dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit, 6. kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak." ifadesine yer verildi.
2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 12-18 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.
Etiketler: Voleybol
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