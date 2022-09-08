Başakşehir, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta Hearts ile karşılaştı. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetti.

Başakşehir Avrupa'da farklı kazandı. Başakşehir rakibini 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı.

Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 67. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 75. dakikada kendi kalesine Stephen Kingsley ile 82. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Geçen sezonu 4. bitiren Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Sırasıyla Maccabi Netanya, Breidablik ve Antwerp takımlarını eleyen turuncu lacivertliler gruplara kalmayı başardı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile RFS 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunun ardından başladı.

Avrupa'da 43. maç

Medipol Başakşehir, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 43. kez sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 42 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Söz konusu müsabakalarda 51 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Serdar Gürler kafayla vurdu ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

20. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Aleksic kafayla vurdu. Kaleci Gordon son anda topu kornere tokatladı. Korner atışından gelen meşin yuvarlağı bu kez Duarte kafayla kaleye yönlendirirken, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.

23. dakikada Medipol Başakşehir ceza alanında oluşan karambolde Haring'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği topu Duarte çizgi üzerinden çıkardı.

GOL - 26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı top Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

34. dakikada Serdar Gürler ile gelişen Medipol Başakşehir atağında, ceza alanında topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gordon'dan döndü. Aleksic'in tamamladığı top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Medipol Başakşehirli Traore'nin şutunda top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 67. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türünç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-2.

GOL - 75. dakikada Medipol Başakşehir, farkı üçe çıkardı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan ve üç futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu. 0-3.

GOL - 82. dakikada Medipol Başakşehir skoru 4-0'a getirdi. Chouiar'ın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkay'ın sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4.

Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazanarak grup maçlarına galibiyetle başladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Tynecastle Park

Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski (Polonya)

Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring (Dk. 46 Humphreys), Devlin (Dk. 73 Smith), Halliday (Dk. 87 Neilson), Forrest (Dk. 60 Ginnelly), McKay, Shankland (Dk. 87 Henderson).

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 46 Ndayishimiye), Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Traore (Dk. 73 Berkay Özcan), Serdar Gürler (Dk. 63 Chouiar), Okaka (Dk. 85 Szysz).

Goller: Dk. 26 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 67 Ndayishimiye, Dk. 75 Kingsley (kendi kalesine), Dk. 82 Berkay (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Touba (Medipol Başakşehir), Dk. 58 Atkinson, Dk. 81 Smith (Hearts)