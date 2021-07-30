Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı.

Orman yangınları 5 ilde 11 noktada devam ediyor. Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den fidan desteği

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin geleceğine nefes olması adına zarar gören ormanlarımızın tekrar ağaçlandırılması ve tabiatımızı korumak için önemli bir adım atan kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz, resmi Twitter hesapları üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında toplam 19.070 fidan dikileceğini duyurdu."

Yaşanan yangınlar karşısında spor camiasının tüm paydaşlarıyla tek ses olduklarının vurgulandığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu bağlamda son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."