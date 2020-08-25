Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Felipe Massa: İstanbul Park modern pistlerin en iyisi
İstanbul Park'ta 3 sene üst üste kazanan eski F1 pilotu Felipe Massa, Motorsport.com'a Türkiye GP'nin dönüşü ile ilgili konuştu. Massa, " Mevcut araçlarla 8. virajın nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum." ifadesini kullandı.
Türkiye Grand Prix'sinin Formula 1'e geri dönüşü tüm dünyada geniş yankı buldu.
Tüm F1 pilotları, İstanbul'a gelecek olmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirten paylaşımlar yaparken, İstanbul Park'ta 3 zafer kazanan Brezilyalı Felipe Massa da önemli açıklamalar yaptı.
Motorsport.com'a konuşan Massa, "Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye, modern pistler arasında en iyisi. Austin pistini de seviyorum, ama tüm sürücüler yeni pistler arasında en çok Türkiye'yi seviyor. Mevcut araçlarla 8. virajın nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Etkileyici olacak! Bu pistteki tüm geçmişim, güzel anılarım nedeniyle mutluyum. Tabii ki büyük bir heyecanla yarışı izleyeceğim." dedi.
Etiketler: felipe massa İstanbul Park formula 1Son Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 23:54
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