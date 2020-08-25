Türkiye Grand Prix'sinin Formula 1'e geri dönüşü tüm dünyada geniş yankı buldu.

Tüm F1 pilotları, İstanbul'a gelecek olmanın kendilerini heyecanlandırdığını belirten paylaşımlar yaparken, İstanbul Park'ta 3 zafer kazanan Brezilyalı Felipe Massa da önemli açıklamalar yaptı.

Motorsport.com'a konuşan Massa, "Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye, modern pistler arasında en iyisi. Austin pistini de seviyorum, ama tüm sürücüler yeni pistler arasında en çok Türkiye'yi seviyor. Mevcut araçlarla 8. virajın nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Etkileyici olacak! Bu pistteki tüm geçmişim, güzel anılarım nedeniyle mutluyum. Tabii ki büyük bir heyecanla yarışı izleyeceğim." dedi.