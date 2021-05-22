Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızlı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Terim, kaleme aldığı bir mektupta, Cengiz'in açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirtti.

"Talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışan arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır."