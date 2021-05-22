Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e tepki
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in dün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin bir açıklama yayınladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızlı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Terim, kaleme aldığı bir mektupta, Cengiz'in açıklamalarından üzüntü duyduğunu belirtti.
"Talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntüyle haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışan arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır."
Fatih Terim (@fatihterim) May 22, 2021
Etiketler: Fatih Terim Galatasaray Mustafa Cengiz
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