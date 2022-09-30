Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Anadolu ve futbol dünyasının referans noktası Fatih Terim, bu önemli ödülü 21 Aralık 2022'de Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'un ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonlar Ödül Töreni'nde alacak." ifadesi kullanıldı.

2003'ten bu yana verilen ödül kapsamında tecrübeli teknik direktörün ayak izine, Monako Prensliği'nin meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer verileceği kaydedildi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden "Altın Ayak"ın efsaneler kategorisine seçilenler arasında Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ve Pele gibi isimler bulunuyor. "Altın Ayak" ödülü, efsanelerin yanı sıra aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş ve üzeri oyunculara da veriliyor.