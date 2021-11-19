Galatasaray'da, Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

Terim, dizilişte olmasa da saha içinde çift forvetli sistemle sonunca gitmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılılarda kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında DeAndre Yedlin, solunda ise Van Aanholt şans bulacak.

Defansın ortasında Victor Nelsson-Marcao ikilisi forma giyecek. Teknik heyet, derbide üçlü orta saha yerine savunmanın önünde iki isme görev verecek.

Berkan Kutlu ile Cicaldau’nun orta alanın merkezinde oynamasına kesin gözle bakılıyor. Fatih Terim, Cicaldau’dan Beşiktaş maçında olduğu gibi uzaktan şut çekmesini istedi.

Galatasaray'da derbide oyun aklı, Feghouli olacak. Morutan’ı yedek bırakmayı düşünen Fatih Terim, Cezayirli oyuncunun tecrübesinden faydalanmak istiyor.

Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu’nu milli takımda olduğu gibi kanat forvet olarak kullanmayı planlıyor. Terim sağ kanadı Halil'e, sol tarafı da Kerem Aktürkoğlu’na emanet edecek.

Fatih Terim’in derbide ileri uçta oynatacağı isme son antrenmandan sonra karar vermesi bekleniyor. Mustafa Muhammed'in, Diagne'ye oranla formaya yakın olduğu belirtiliyor.