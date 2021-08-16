Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Karagümrük'e Schalke 04'ten orta saha oyuncusu
Vavacars Fatih Karagümrük, Schalke 04'ün 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Schalke 04 formasıyla Bundesliga deneyimi yaşayan genç oyuncu Almanya U-20 Milli Takımının formasını da giydi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig’de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 16, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
Son Haberler
- 17:38
- 17:49
- 17:32
- 17:32
- 17:30
Sıradaki Haber
Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz