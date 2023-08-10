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Spor
AA 10.08.2023 17:25

Fatih Karagümrük kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Ryan Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da forma giymişti.

Mendes, 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda 7 resmi maçta forma giyip bir gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmıştı.


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