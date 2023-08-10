Fatih Karagümrük kanat oyuncusu Ryan Mendes'i transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Ryan Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da forma giymişti.
Mendes, 2016-2017 sezonun devre arasında ise Kayserispor'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı formayla ilk sezonunda 7 resmi maçta forma giyip bir gol atan tecrübeli futbolcu, bir sonraki sezon ise 39 resmi karşılaşmada fileleri 7 kez havalandırmıştı.
???????????????????????????????? ????????ş ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????????— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 10, 2023
Yeşil Burun Adalı milli kanat oyuncusu Ryan Mendes’i 2 yıllığına kadromuza kattık.
Kendisine yeni sezonda Karagümrük forması altında başarılar dileriz. pic.twitter.com/ZOMrkKWgG1