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Spor
AA 23.10.2023 17:03

Fatih Karagümrük Adana Demirspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük Adana Demirspor'u ağırlıyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilrsiniz...

Fatih Karagümrük Adana Demirspor'u ağırlıyor

Ligde 5 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 17 puanla haftaya 3. sırada giren Adana ekibi, 6 puanla 18. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'deki son üç mücadelesinde Beşiktaş'ı 4-2, Coredon Alanyaspor'u 4-0 ve Trabzonspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor, galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, A. Bora Özkara, Kamil Çetin.

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Adana Demirspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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