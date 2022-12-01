Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutluyor.

Birçok kentte önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, çeşitli marşlar eşliğinde yaptıkları meşale gösterileriyle galibiyetin sevincini yaşadı.

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı.

Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı.

[Fotoğraf: AA]

Libyalılar Fas Milli Takımı'nın gruplardan çıkmasını kutladı

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'ndaki kafelerde toplanan Libyalı futbolseverler, Fas’ın gruptan çıkmasının ardından sevinç gösterileri yaptı.

Şehitler Meydanı’nda ülkesi ile Libya bayrakları taşıyan Faslı taraftar Zehra Daviye, milli takımını desteklemek için buraya geldiğini söyledi.

Tarif edilemeyecek kadar mutlu olduğunu kaydeden Daviye, "Fas Milli Takımı'nın kazanması sadece bizi değil bütün Arap halklarını mutlu etti. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Libyalı Fethi Şemman ise, “Fas Milli Takımı bütün dünyadaki Müslümanlar ve Arapları temsil ediyor. Hepimiz Fas Milli Takımı'nı destekledik. Bu Dünya Kupası'nın Katar’da olması da ayrıca bizim için son derece gurur verici. Lidyalılar olarak kardeş Fas’ı destekledik.” ifadelerini kullandı.

F Grubu'nda oynayan Fas, 7 puanla grubu birinci sırada bitirirken Hırvatistan 5 puanla ikinci sırada yer aldı.