İstanbul'dan yola çıkarak Kocaeli ve Sakarya'yı geçen sporcuları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı kent girişinde karşıladı.

Kortej eşliğinde Anıtpark Meydanı'na gelen sporculara, Düzceli bisikletliler de eşlik etti.

Burada düzenlenen bayrak teslim töreninde konuşan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Başkanı Hakan Kural, önemli bir günde kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Zorlu ve güzel bir maraton düzenlediklerini ifade eden Kural, "Bakanlığımızın desteğiyle dün İstanbul'dan başlayan bu parkur, zor bir parkur. 48 saatte hiç durmadan Ankara'ya, Anıtkabir'e gidiyoruz. Her ilimizde, o ilimizi temsilen bir sembolü teslim alıp Anıtkabir'e taşıyoruz." diye konuştu.

Engelliler ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için koştuklarını anlatan Kural, "Engelli olarak tanımlanan bireylerin yaşam hakkını temsilen, onların hayatın her alanında, toplumun her kesiminde var olmasını sağlayacak tüm denklemleri temin etmemiz gerekiyor." dedi.

Down sendromlu Tan Ayrış da "Diğer insanlar gibi yaşamak en doğal hakkımız. Hakkımızı son damlasına kadar alacağız. Bu engelsiz maraton için de startımızı verdik. Biz engelli değiliz, bunun farkındayız. Farklıyız ama biz de varız." ifadelerini kullandı.

29 Ekim Farkındalık Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün öncülüğünde, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İZEV, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler, Türkiye Görme Engelliler, Türkiye İşitme Engelliler ve Türkiye Özel Sporcular spor federasyonları ile yarışılacak illerin valilikleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA