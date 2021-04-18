Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
FA Cup maçını 4 bin taraftar tribünden izledi
[Fotoğraf: AP]
İngiltere'de Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasını sınırlı sayıda taraftar tribünden izledi.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda saat TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada, çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.
Stadyum girişinde taraftarlardan negatif koronavirüs test sonucu istenirken, test sonucu göstermeyenler içeri alınmadı. Görevliler taraftarlara tribünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.
Ülkede maçlar Covid-19'la mücadelede kapsamında 5 Ocak'tan bu yana seyircisiz oynanıyordu.
İngiltere'de, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın üçüncüsünün başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bin kadar taraftarın alınması hedefleniyor.
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