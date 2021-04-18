Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da birlik ve beraberlik mesajı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerle yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi.
Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde uyarıda bulundu.
Başkan Cengiz'in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz
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