Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi.

Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde uyarıda bulundu.

Başkan Cengiz'in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.