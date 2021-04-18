Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United'tan üst üste 5. galibiyet
[Fotoğraf: AP]
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Burnley'yi 3-1 yendi.
Puan tablosunun 2. basamağındaki Manchester United, haftaya 16. sırada başlayan Burnley'yi ağırladı.
Manchester United, Greenwood'un 48 ve 84, Cavani'nin 90+3'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Burnley'nin golünü, 50. dakikada Tarkowski kaydetti.
Ligde arka arkaya 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 66'ya çıkardı. 33 puanda kalan Burnley ise 17. sıraya geriledi.
Etiketler: Premier Lig
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