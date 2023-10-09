F1'in parlayan yıldızı durdurulamayan pilot: Verstappen

İki sezon önce son yarışın son turunda yarış direktörü Michael Masi'nin tartışmalı kararıyla Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geride bırakarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, otomobillerde ve kurallarda köklü değişikliğe sahne olan geçen sezondan itibaren F1'deki üstünlüğünü giderek perçinledi.

Katar Grand Prix'sine kadar koşulan 16 yarışın 13'ünden zaferle ayrılan, üç sprint yarışının ikisini kazanan Hollandalı pilot, sadece üç puana ihtiyaç duyduğu Doha'daki sprint yarışında ikinci sırayı elde ederek diğerlerine kıyasla en rahat şampiyonluğunu kutladı.

Bu sezon 14 yarış kazanan, 16 kez podyuma çıkan Verstappen, 10 kez pole pozisyonunun sahibi olurken, 8 kez de en hızlı tura imza attı.

Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında kalan Verstappen, Singapur'da da Ferrari'den Carlas Sainz'ın podyumuna engel olamadı.

Üst üste 3 şampiyonluk yaşayan 5 pilottan biri

Verstappen, Katar'dan üst üste üç şampiyonluk kazanan pilot apoletiyle ayrıldı.

Formula 1'de daha önce Arjantinli Juan Manuel Fangio (1954-57), Alman pilotlar Michael Schumacher (2000-2004) ve Sebastian Vettel (2010-2013) ile Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (2017-2020) bu başarıyı elde etmişti.

Elitler kulübüne katıldı

Kimi Formula 1 tutkunlarının "yeni Senna" olarak gördüğü, kimilerinin ise başarısında aslan payını aracına verdiği Verstappen, şampiyonluk sayısıyla elit pilotların arasına katıldı.

Verstappen'in adı artık üç şampiyonluğa sahip Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart, Jack Brabham ve Nelson Piquet Sr ile anılacak.

Üst üste 10 yarışta podyumun zirvesinden inmedi

Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla rakiplerini "tehdit olma" fikrinden bile uzak tutan Verstappen, üst üste 10 yarış kazanarak Formula 1 tarihine geçti.

Sezonun 5. ayağı Miami'de ilk sırada geçtiği damalı bayrağı, 14. ayaktaki İtalya'ya kadar kimseye göstermeyen Hollandalı pilot, kırılması zor bir rekora imza attı.

Bir önceki rekor 2013'te üst üste 9 yarıştan birincilikle ayrılan Alman Sebastian Vettel'e aitti.

Verstappen ayrıca bu sezon boyunca 769 tura liderlik ederek bu alanda da Vettel'e ait 2013 yılındaki 739 turluk rekorun yeni sahibi oldu.

Yeni rekorlara göz kırpıyor

Mercedes ve Ferrari'den daha rekabetçi araç beklentisinin kısa sürede yerini bıraktığı "Verstappen'in ne zaman şampiyon olacağı?" sorusu Katar'da yanıt bulurken, Hollandalı pilot kalan 5 yarışta yeni rekorlar kırabilir.

Verstappen geçen sezon kazandığı 15 yarış ve topladığı 454 puanla, bir sezonda en çok yarış birinciliği elde eden ve puan toplayan pilot rekorunun sahibi.

Bu sezon 14 yarış kazanan ve 433 puanla klasmanın zirvesinde bulunan 26 yaşındaki pilot, kalan haftalarda rekorunu geliştirmeye çok yakın.

Formula 1'de 22 Ekim ve 18 Kasım'da ABD, 29 Ekim'de Meksika, 5 Kasım'da Brezilya yarışlarıyla devam edecek sezon, 26 Kasım'da Abu Dabi'de sona erecek.

Verstappen, geçen sezon ABD, Meksika ve Abu Dabi'de podyumun en üst basamağına çıkmıştı.

8 yıl önce Mercedes istedi

Mercedes Takım Direktörü Toto Wolff, 8 yıl önce Verstappen'i transfer etmeye çalıştı ancak daha iyi şartlar sunan Red Bull sonraki yıllarda gelecek şampiyonlukların yolunu açtı.

2015 yılında Hollandalı pilot ve babasıyla görüşen Wolff, Nico Rosberg ile Lewis Hamilton'ın sözleşmesi devam ettiği için Verstappen'e Formula 2 için teklifte bulundu.

Genç pilota Toro Rosso takımında koltuk veren Red Bull ise üç yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Verstappen'i kaçırmamış oldu.

2015 yılındaki Avustralya Grand Prix'sinde Toro Rosso ile ilk kez piste çıkan Verstappen, 17 yaş 166 günle tarihin en genç F1 pilotu unvanını elde etmişti.

"Babasının agresifliği, annesinin yarışçı kafası var"

Eski Formula 1 pilotu Jos Verstappen ile karting yarışçısı Sophie Kumpen'in oğlu Max Verstappen'in başarısında ebeveynlerinden aldığı özellikler dikkati çekiyor.

Anne ve babasının 2008'de ayrılmasının ardından babasıyla birlikte yaşamaya başlayan Verstappen, kariyerinin ilk yıllarındaki agresif sürüşüyle, rakipleriyle yaşadığı tartışmalarla sık sık babasını hatırlattı.

Red Bull'da pilot geliştirme direktörlüğü yapan Helmut Marko, baba oğul arasındaki fark için, "Jos düşünmüyor, tamamen içgüdüsel. Max daha düşünceli. Karakteri ve eğitimi Jos'tan farklı. Karakteri annesinie benziyor." ifadelerini kullanıyor.

Red Bull Takım Direktörü Christian Horner da, "Sophie akıllı bir yarışçıydı ve bence Max'te babasının agresifliği ve annesinin yarışçı kafası var. Bu iki yeteneği de farklı anlarda görebiliyorsunuz." yorumunu yapıyor.