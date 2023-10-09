Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

Galatasaray, bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, yoğun fikstüre rağmen yoluna namağlup devam ediyor.

Galatasaray, 16 Eylül sonrası her 3 günde bir resmi karşılaşmaya çıktı. 22 günde 7 maç yapan sarı kırmızılılar, bu kritik virajı başarıyla dönmeyi başardı.

Okan Buruk'un ekibi, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken yalnızca Kopenhag ile berabere kaldı.

Galatasaray'ı milli maç arasının ardından yine zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı kırmızılılar, 21 Ekim'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray, derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, 28 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Galatasaray, ligin 11. haftasında ise Rams Park'ta Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Bayern Münih ve Atakaş Hatayspor deplasmanlarıyla bir sonraki milli maç arasına girecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un, yoğun fikstürde tüm futbolcuları değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Diğer yandan Galatasaray'da milli takımlarına gitmeyen oyuncular, Bitexen Antalyaspor maçının ardından izne çıktı. Sarı kırmızılı ekip, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.