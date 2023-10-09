Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 09.10.2023 10:30

Fenerbahçe milli araya lider girdi

Trendyol Süper Lig'de sezona 8'de 8 yaparak başlayan Fenerbahçe, milli araya lider olarak girdi.

Fenerbahçe milli araya lider girdi
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe, Trendyol  Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek bu sezon oynadığı 16. resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada tüm maçlarını kazanarak 24 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olarak da dikkat çeken sarı-lacivertli ekip. 8 karşılaşmada rakip fileleri 20 kez sarsarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

İsmail Kartal'dan 16'da 16

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon lig ve Avrupa olmak üzere toplam 16 resmi maça çıktı.

62 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmaların tamamında sahadan galibiyet ile ayrıldı. Süper Lig'e 8'de 8 ile başlayan Kartal, 2009-10 sezonuna Christoph Daum'un sergilediği performansı da yakaladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe, Christoph Daum yönetiminde 2009-10 sezonuna 8'de 8 ile başlamıştı.

Kartal ayrıca Aykut Kocaman'ın ardından sarı-lacivertli ekiple Süper Lig'de üst üste 9 galibiyet alan 2. Türk teknik direktör oldu. İsmail Kartal 2 galibiyet daha alırsa Kocaman'ı da geride bırakacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde de lider durumda

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 6 puan ile lider durumda bulunuyor.

Grubun ilk maçında sahasında ağırladığı Nordsjaelland'i 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Spartak Trnava'yı ise 2-1 yendi.

Sarı-lacivertliler, gruptaki 3'üncü maçında 26 Ekim Perşembe günü Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Livakovic 4 maçtır kalesini gole kapattı

Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

28 yaşındaki file bekçisi, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında rakip takımlara gol izni vermedi.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakiplerine sadece 3 isabetli şut imkanı verirken Hırvat kaleci bu şutlarda rakiplerine gol izni tanımadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sarı-lacivertli ekip dış sahada gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 deplasman maçında da kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertli ekip, bu seride Samsunspor, Ankaragücü, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaştı.

Bu maçlarda kalesini gole kapatmaya başaran sarı-lacivertliler, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeyen tek takım durumunda yer alıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe'nin en skoreri Dzeko

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, forma giydiği 12 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Takımın en skorer ismi olan tecrübeli golcüyü, 8 gol, 4 asistlik katkısıyla Sebastian Szymanski ve 7 gol, 5 asistlik performansıyla İrfan Can Kahveci takip ediyor.

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Tour of Türkiye'nin ilk Türk UCI hakemi Koray Cantez oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
10:53
Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor
10:53
Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı
10:47
Lüksemburg'da dünkü seçimlerin ardından 10 yıllık iktidarın değişmesi gündemde
10:51
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 493'e yükseldi
10:49
BM: Gazze'de yaklaşık 74 bin Filistinli okullarımıza sığındı
Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında oda mezar bulundu
FOTO FOKUS
Armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
Armut ağacına çıkan ayılar kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ